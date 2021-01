Am Samstagabend

Am Samstagabend hat in der New-York-Straße in der Karlsruher Nordstadt ein Wohnwagen gebrannt. Das Feuer weitete sich auch auf nebenstehende Container aus.

Ursache und Schadenshöhe sind laut ersten Informationen der Karlsruher Polizei noch unbekannt. Es wurden keine Personen verletzt. Das Feuer wird derzeit noch gelöscht.