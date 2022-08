In die Flucht geschlagen

Zu großer Lärm: Anwohner wird während eines Einbruchs geweckt

Zu einem Einbruch wäre es fast am frühen Dienstagmorgen in einer Wohnung in der Karlsruher Nordstadt gekommen. Dabei hatte der Einbrecher einen so großen Lärm gemacht, dass der Anwohner geweckt wurde.