Autofahrer rutscht in Karlsruhe wegen nassen Schuhen vom Bremspedal

Ein 81 Jahre alter Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag mutmaßlich wegen nassen Schuhen einen Verkehrsunfall in der Karlsruher Nordweststadt verursacht. Gegen 15.30 Uhr wollte der Mann aus der Garage in der Berliner Straße fahren, wie die Polizei mitteilt.

Laut eigenen Angaben rutschte er dabei wegen nassen Schuhen vom Bremspedal, weshalb der 81-Jährige mit seinem Fahrzeug gegen einen anderen geparkten Wagen stieß. Verletzt wurde beim Unfall niemand. Insgesamt entstand ein Sachschaden von knapp 10.000 Euro.