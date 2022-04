Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall auf der Neureuter Straße

Ein 61-Jähriger hat am Dienstag ein anderes Auto übersehen, als er den Fahrstreifen wechseln wollte. Es kam zum Zusammenprall. Später fand die Polizei heraus, dass der Mann zu diesem Zeitpunkt betrunken war.

Ein 61-jähriger Autofahrer ist am Dienstagnachmittag auf der Neureuter Straße in der Karlsruher Nordweststadt mit einem anderen Auto zusammengestoßen.

Laut Polizeiangaben fuhr der Mann gegen 17.15 Uhr in Richtung Neureut. Als der 61-Jährige den Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er offenbar das Auto eines 57-Jährigen. Durch den folgenden Zusammenprall entstand an beiden Autos ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Polizei, dass der mutmaßliche Unfallverursacher betrunken war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp unter einem Promille.