Betrunkener demoliert mehrere Autos in Karlsruhe und greift Passanten an

Ein stark alkoholisierter Mann hat am letzten Samstag in der Karlsruher Nordweststadt mehrere Autos demoliert. Außerdem provozierte er eine Auseinandersetzung mit einem Passanten. Die Polizei bittet um Zeugen.

Ein 35-Jähriger hat am vergangenen Samstag in der Karlsruher Nordweststadt mehrere Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, griff er dabei einen Zeugen an.

Der Täter lief gegen 19.25 Uhr die Daimlerstraße entlang und schlug an mehreren Autos den Seitenspiegel ab. Ein 47-Jähriger beobachtete das Szenario und konfrontierte den Mann.

Daraufhin sei der Verantwortliche auf ein geparktes Auto geklettert und dabei zu Boden gestürzt. Als ihm der Zeuge helfen wollte, ging ihn der 47-Jährige körperlich an. Es folgte eine handfeste Auseinandersetzung, an der auch ein unbekannter Passant beteiligt war, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. Weitere Zeugen informierten schließlich die Polizei.

2,2 Promille: Mann war stark alkoholisiert

Ein Alkoholtest bestätigte, dass der Beschuldigte mit 2,2 Promille alkoholisiert war. Wegen seiner Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden sei bislang noch nicht bekannt.

Zeugen und geschädigte Fahrzeugbesitzer werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen. Insbesondere der unbekannte Passant, der in die Auseinandersetzung eingriff, wird um eine Kontaktaufnahme gebeten.