Diebe klauen zwei E-Bikes aus Firma in der Karlsruher Nordweststadt

Unbekannte sind zwischen Mittwochabend und Donnerstag morgen in den Verkaufsraum einer Firma in Karlsruhe eingebrochen. Sie stahlen Bargeld und zwei Bikes.

Unbekannte Täter haben sich im Zeitraum zwischen Mittwochabend um 20 Uhr und Donnerstagmorgen um 9 Uhr Zutritt zu dem Gelände einer Firma in der Neureuter Straße in Karlsruhe verschafft. Wie die Polizei mitteilte, stahlen die Einbrecher dort zwei E-Bikes und Bargeld.

Die Täter hebelten eine Personaleingangstür auf und gelangten so in das Innere der Firma. Im Verkaufsraum entwendeten die Diebe neben den zwei hochwertigen Bikes auch Wechselgeld aus einer Kasse. Auf der Suche nach weiterer Beute brachen die Täter eine Bürotür im oberen Stockwerk auf und nahmen weiteres Bargeld aus einer Schublade an sich.

Der Diebstahls- und Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Das Polizeirevier Karlsruhe-West bittet mögliche Zeugen um Hinweise.