E-Scooter in Karlsruhe verletzt Kind auf dem Gehweg bei Zusammenstoß

Ein 19 Jahre alter Mann hat am Donnerstagnachmittag in Karlsruhe ein Kind auf dem Gehweg mit einem E-Scooter angefahren. Das Kind wurde dabei leicht am Kopf und Bein verletzt.

Der Fahrer eines E-Scooters hat am Donnerstagnachmittag an der August-Bebel-Straße in Karlsruhe ein 9 Jahre altes Kind verletzt. Dieses musste anschließend wegen leichten Verletzungen in der Kinderklinik behandelt werden, wie die Beamten mitteilten.

Nach Ermittlungen der Verkehrspolizei fuhr der 19-Jährige gegen 17 Uhr verbotswidrig auf dem Gehweg, als er mit dem Kind zusammenstieß. Dieses stürzte und verletzte sich am Bein und am Kopf.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.