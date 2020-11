Unbekannte haben am Samstag Uhren und Bargeld aus einem Haus in der Karlsruher Nordweststadt gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte Diebe sind am Samstag in ein Wohnhaus in der Karlsruher Nordweststadt eingebrochen und entwendeten daraus Wertgegenstände und Bargeld.

Zwischen 09.45 und 19.15 Uhr drangen die Täter durch ein Fenster gewaltsam in das Haus in der Oppauer Straße ein. Dann durchwühlten sie Schränke und Kommoden und stahlen nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei zwei Armbanduhren und Bargeld, bevor sie das Anwesen unentdeckt verließen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter (0721) 666 3611 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.