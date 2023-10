Die Polizei hat einen 39-jährigen Lastenradfahrer am Montag in Karlsruhe kontrolliert. Dabei stellten sie fest, dass es sich bei dem Fahrzeug offenbar um ein umgebautes Lastenrad mit Elektromotor handelt.

Ein 39-Jähriger ist am Montag mit einem umgebauten Lastenrad durch Karlsruhe gefahren. Die Polizei kontrollierten denn Mann in der Nordweststadt. Dabei stellten sie fest, dass dem Mann die erforderliche Fahr-und Betriebserlaubnis fehlt, teilte die Polizei mit.

Gegen 16.15 Uhr bemerkten die Beamten den Mann auf dem Radweg der Kurt-Schumacher-Straße. Als dieser die Polizei bemerkte, beschleunigte er und bog auf einen Radweg entlang der Bahngleise ein. Als die Polizeibeamten den Mann kurz darauf einholten und kontrollierten, stellten sie fest, dass es sich bei dem Fahrrad offenbar um ein umgebautes Lastenrad mit Elektromotor und damit um ein Kleinkraftrad handelte. Dafür fehlten dem Mann die gültige Betriebserlaubnis und Versicherung.

Polizei stellt Rad nach mehreren Mängeln sicher

Bei der weiteren Kontrolle des Rads stellten die Beamten neben fehlenden Bremsen am Hinterrad weitere technische Mängel fest. Sie stuften das Kleinkraftrad letztlich als verkehrsunsicher ein und stellten es sicher. Dem Fahrer drohen nun mehrere Strafanzeigen.

Zudem ergaben sich bei der Verkehrskontrolle Hinweise darauf, dass das sichergestellte Kleinkraftrad und dessen 39-jähriger Fahrer mit einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht am 27. Oktober in der Franz-Lust-Straße in Verbindung stehen könnten. Dabei wurde ein Kind verletzt.