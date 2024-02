Frau verhindert Einbruch in Karlsruher Nordweststadt

Ein Unbekannter hat am Donnerstag versucht, in eine Wohnung in der Karlsruher Nordweststadt einzubrechen. Dann jedoch griff eine Anwohnerin ein.

Eine Frau hat am Donnerstag einen Einbruchsversuch in ein Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Nordweststadt vereitelt. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine unbekannte Person gegen 12.25 Uhr die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung in der Berliner Straße gewaltsam öffnen.

Einbrecher flieht durch den Garten

Allerdings störte eine Anwohnerin den Täter bei seinem Vorhaben. Der Unbekannte floh deshalb über den Garten des Hauses in Richtung Siemensallee.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer (07 21) 6 66 36 11 zu melden.