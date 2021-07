Zeugen gesucht

Karlsruhe-Nordweststadt: Sattelzugfahrer fährt großes Schild um und flüchtet

Das Polizeirevier Karlsruhe-West sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag zwischen 15 und 15.30 Uhr in der Daimlerstraße am dortigen Parkplatz eines Kinderspielzentrums nach Zeugen.