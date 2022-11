Mehrere Tausend Euro Schaden: Unbekannte demolieren mehrere Autos in Karlsruhe

Vier Autos sind am vergangenen Samstag auf Sonntag in der Karlsruher Nordweststadt beschädigt worden. Zeugen oder weitere Geschädigte sollen sich beim Polizeirevier Karlsruhe-West melden.

Unbekannte haben zwischen dem letzten Samstagabend und Sonntagmorgen mehrere Autos in der Karlsruher Nordweststadt demoliert.

Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Täter an vier Autos die Seitenscheiben ein. An einem Fahrzeug rissen sie außerdem einen Beifahrerspiegel ab. Die Vorfälle ereigneten sich unter anderem in der Kurt-Schumacher-Straße, in der Bienwaldstraße, im Madenburgweg als auch in der Neustadter Straße.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro, informierte die Polizei weiter. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.