Zahlreiche Polizeieinsätze

Streit zwischen Anwohner und Sportvereinen im Karlsruher Nordwesten eskaliert

Fast jede Woche rückte zuletzt die Polizei an, um in Vereinsgaststätten in der Karlsruher Nordweststadt für Ruhe zu sorgen. Ein Nachbar hatte sie gerufen. Die Liste seiner Beschwerden geht aber weit über den Lärm hinaus.