Unbekannte brechen in zwei Wohnungen im Karlsruher Stadtgebiet ein

Unbekannte hatten es zwischen dem vergangenen Freitag und Samstag auf eine Wohnung in der Karlsruher Nordweststadt und ein Wohnhaus in Karlsruhe-Wolfartsweier abgesehen.

Wie die Polizei mitteilte, gelangten die Einbrecher am Freitag zwischen 15.30 und 21.15 Uhr in die Wohnung im dritten Obergeschoss in der August-Bebel-Straße. Sie durchsuchten mehrere Räume und Schubladen und stahlen Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Das Polizeirevier Karlsruhe-West bittet um Zeugenhinweise.

Weiterhin war am Samstag zwischen 17 und 19 Uhr ein Wohnhaus in der Albert-Einstein-Straße in Karlsruhe-Wolfartsweier betroffen. Auch hier durchsuchten Unbekannte mehrere Räume und entwendeten Bargeld aus einem Geldbeutel und diverse Schlüssel. Hinweisgeber werden gebeten, sich an das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach zu wenden.