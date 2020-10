Unbekannter bricht in Wohnung in Karlsruhe ein

Durch ein ausgehebeltes Fenster gelangte ein Einbrecher am Dienstagnachmittag in eine Wohnung in der Josef-Schofer-Straße. Nach dem Durchwühlen sämtlicher Schränke flüchtete der Täter.

Ein bislang unbekannter Täter ist am Dienstagnachmittag in eine Erdgeschosswohnung in Karlsruhe eingedrungen. Zwischen 16:45 Uhr und 20 Uhr, hebelte der Einbrecher in der Josef-Schofer-Straße das Fenster der Wohnung auf und gelangte ins Innere, so die Mitteilung des Polizeipräsidiums Karlsruhe.

Dort durchwühlte er sämtliche Schränke und verließ anschließend das Wohnanwesen. Über das entwendete Diebesgut können bislang keine Angaben gemacht werden. Auch die Schadenshöhe des kaputten Einstiegsfenster ist noch unbekannt.