Visite bei Kindern mit Behinderung: Klinikclowns machen Augenblicke leichter

Die Karlsruher Klinikclowns besuchen auch Kinder in Wohngemeinschaften und bringen Lachen und Tanz mit. Eine intensive und emotionale Arbeit, bei der die Engagierten auch selbst etwas lernen.

Die rote Nase findet trotz Maske Platz im Gesicht von Anton. Im gelben Hemd, kariertem Anzug und übergroßen Schuhen betritt er das Zimmer der Wohngruppe zwei der Sozialpädagogischen Wohngemeinschaften in der Kußmaulstraße in der Karlsruher Nordweststadt. Seine Begleiterin Lollo, mit Hut und geschminktem Gesicht, im weißen Kleid und grünen Schuhen, tapst hinterher.

Die beiden Klinikclowns werden schon von fünf Kindern erwartet. Langsam geht Anton auf die blinde Melanie zu und begrüßt sie. Mit seiner Ukulele spielt er ein Lied und singt dazu. Schnell wird klar, dass die Klinikclowns unterschiedliche Angebote für alle fünf Sinne machen müssen, um mit den jungen Menschen mit Handicap zu kommunizieren.

„Wir spielen überall da, wo wir gebraucht und gewollt werden, wo ein einfühlsames Spiel den Augenblick leichter macht“, sagt Andreas Martin vom Verein Xundlachen, der an diesem Tag als Clown Anton auftritt. Mit seinen Vereinskollegen Sandra Ludwig als Lollo und Arnaud Duchemin als Freddy ist er am Freitagmittag in der Behinderteneinrichtung der Reha-Südwest unterwegs.

Die Visiten hier sind ein Gemeinschaftsprojekt mit Gert Oettinger. Der freischaffende Krankenhausclown ist bereits seit über 15 Jahren als Dodo mit bunter Latzhose und niederländischem Akzent im Städtischen Klinikum in Karlsruhe aktiv. Einmal im Monat besuchen die vier Klinikclowns die 23 schwerst- und mehrfach behinderten Kinder und Jugendlichen in den Sozialpädagogischen Wohngemeinschaften Karlsruhe.

Besuche können emotional und intensiv sein

Je ein Clowns-Duo spielt in den drei Wohngruppen. „Gerade für die nachfolgenden Gespräche ist es wichtig, dass man das zu zweit macht“, sagt Duchemin. Als Clown Freddy weiß er, dass die Besuche emotional und intensiv sein können.

Die Arbeit mit den beeinträchtigten Kindern sei anders als in Kinderkliniken oder Pflegeeinrichtungen, und durchaus eine Herausforderung. „Die Reaktionen der Kinder unterscheiden sich sehr von anderen Einsatzorten“, sagt Duchemin. Oft komme wenig Reaktion, damit müsse man dann auch klarkommen. „Das ist eine sehr gute Chance für uns von der rationalen Bewertungsebene wegzukommen“, findet er.

Auch die Utensilien und Beschäftigungsangebote unterscheiden sich. In den Wohngruppen arbeiten die Clowns viel mit Musik. Unterschiedliche Musikinstrumente packt Clown Anton aus seinem braunen Koffer aus. Es wird gemeinsam geklatscht und getanzt. Die klassischen Kunst- und Zauberstückchen, welche die vier ebenfalls beherrschen, kommen wenig zum Einsatz. Dabei ist die Integration des pädagogischen Personals von großer Bedeutung.

Die Visiten der Clowns finanzieren sich aus Spenden. Dank einer Großspende über 5.000 Euro des Lions Club konnten die Besuche in der Karlsruher Nordweststadt im vergangenen Jahr begonnen und weiter fortgesetzt werden. Deren Vertreter Sören Katz, Edward Karle und Kai Rehlen begleiteten am Freitag nach langer Corona-Verzögerung einen der Clown-Besuche. „Wir sind überaus glücklich, das Projekt zu finanzieren“, freuen sich die drei.