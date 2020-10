Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Karlsruher Nordweststadt

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen in der Nordweststadt ereignet hat.

Bei einem Verkehrsunfall in der Nordweststadt in Karlsruhe ist am Samstagmorgen ein Sachschaden von etwa 7.500 Euro entstanden.

Kurz nach 8 Uhr fuhr ein 19-jähriger Golf-Fahrer die Landauer Straße in östliche Richtung. Im Kreuzungsbereich mit der Hertzstraße wollte der junge Fahrer nach links abbiegen und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Opel.

Die Polizei hat den Verdacht, dass der entgegenkommende Opel-Fahrer eine rote Ampel missachtete. Deshalb sucht das Polizeirevier Karlsruhe-West nach Unfallzeugen und bittet diese darum, sich telefonisch unter (0721) 666 3611 zu melden.