9. November 1938 war Beginn der Vertreibung

Novemberpogrome in Karlsruhe: Ein Spießrutenlauf durch die prügelnde Menge

Die Reichspogromnacht ist eine der dunkelsten Stunden der deutschen Geschichte. In Karlsruhe wurden in dieser Nacht zwei Synagogen in Brand gesetzt und 400 jüdische Männer verhaftet.