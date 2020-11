Plakate, Anzeigenkampagnen, Zeitaufwand der Helfer, Druckkosten, Werbung in Online und so weiter und so fort. Auf den Tischen der Wahlkampfverantwortlichen sammeln sich Rechnungen.

Wer sich auf das Wettrennen um den Posten des Karlsruher Oberbürgermeisters eingelassen hat, muss bis zum Wahltermin am 6. Dezember nicht nur viel Zeit aufwenden, sondern muss auch die Kosten im Blick haben.