Veranstaltungen? Abgesagt. An den Haustüren Klinken putzen? In Corona-Zeiten kaum möglich. Wahlkampf in der Pandemie funktioniert anders, als all die Jahre gewohnt. Die Oberbürgermeister-Kandidaten in Karlsruhe sind in diesem Jahr besonders gefordert, um die Wähler zu erreichen und zu überzeugen.

Welche Rolle spielt dabei der virtuelle Wahlkampf in den sozialen Netzwerken? Die BNN haben sich die Facebook- und Instagram-Präsenzen der Bewerber für das Oberbürgermeisteramt in Karlsruhe näher angesehen. Stichtag für alle Zahlen war der 30. November.