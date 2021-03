Mann sitzt am Mühlburger Tor

Manche Obdachlose in Karlsruhe übernachten lieber im Freien als in Unterkünften

Mehr als 600 Menschen sind in Karlsruhe derzeit obdachlos. Die meisten von ihnen leben in Unterkünften, einige übernachten allerdings im Freien. Einer von ihnen hat sich am Mühlburger Tor einen Stammplatz gesucht. Aber ist das überhaupt erlaubt?