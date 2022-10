Energiekrise

Obermeister der Elektroinnung Karlsruhe ist besorgt wegen Ansturm auf mobile Heizlüfter

In Zeiten der Energiekrise setzen auch in Karlsruhe viele Menschen auf Zusatzheizungen in Form von mobilen Heizlüftern. Dabei kann der Einsatz solcher Geräte nach hinten losgehen.