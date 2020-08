Betrunkener schlägt Rettungssanitäter in Karlsruhe-Oberreut ins Gesicht

Bei der medizinischen Erstversorgung schlug der 53-jährige Patient einem Rettungssanitäter ins Gesicht. Daraufhin wurde er nach der Behandlung in Gewahrsam genommen.

Im Rahmen einer medizinischen Versorgung schlug ein 53-jähriger Mann am Mittwoch Nachmittag einem Rettungssanitäter mit der Faust ins Gesicht. Der Sanitäter erlitt dadurch leichte Verletzungen. Offenbar stand der Patient unter dem Einfluss von Alkohol.

Ein Zeuge hatte den Mann gegen 17 Uhr in der Johanna-Kirchner-Straße in Karlsruhe-Oberreut in einem Treppenhaus liegend gefunden. Als die gerufenen Sanitäter ihn mit einer Trage ins Rettungsfahrzeug tragen wollten, kam es plötzlich zu dem tätlichen Angriff auf den 24-jährigen Rettungssanitäter.

Nachdem der medizinischen Erstversorgung, wurde der 53-Jährige daraufhin in Gewahrsam genommen.