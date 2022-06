Brand einer Gartenhütte in Karlsruhe-Oberreut

Am Donnerstagmorgen brannte kurz nach 2 Uhr eine Gartenhütte in Karlsruhe-Oberreut. Beim Löschen des Brandes verletzte sich eine Einsatzkraft der Feuerwehr leicht.

In den frühen Morgenstunden ist es in Karlsruhe-Oberreut in einer Kleingartenanlage im Bereich Oberreut Ecke Otto-Wels-Straße / Joachim-Kurzaj-Weg aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand einer Gartenhütte mit angebauter Pergola gekommen. Das Feuer drohte bereits auf umliegende Hecken und Bäume überzugreifen, so die Feuerwehr in einer Pressemeldung am Donnerstagmorgen.

Die Feuerwehr konnte das Feuer durch einen gezielten und schnellen Löschangriff mit Trupps unter Atemschutz und zwei C-Rohren löschen. Somit konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Die Wasserversorgung musste über die angrenzende Straßenbahnschiene gelegt werden, so dass die Straßenbahnstrecke bis etwa 4 Uhr gesperrt werden musste.

Bei den Löscharbeiten verletzte sich eine Einsatzkraft leicht an der Hand durch herabstürzende Teile. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen