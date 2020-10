Drogen und hoher Geldbetrag bei Polizeikontrolle in Karlsruhe beschlagnahmt

Bei einer Personenkontrolle am Mittwochnachmittag in der Goerdeler Straße in Karlsruhe haben die Polizeibeamten Marihuana-Geruch wahrgenommen. Laut einer Mitteilung der Polizei konnte bei der anschließenden Durchsuchung bei einem 19-Jährigen ein hoher Bargeldbetrag festgestellt werden.

In einer mitgeführten Tasche befanden sich eine geringe Menge Marihuana und diverse Gegenstände, die darauf hindeuten, dass die Drogen auch verkauft werden sollten. Die Tasche konnte eindeutig dem 19-jährigen Mann zugeordnet werden. Die Drogen, das Bargeld und ein von ihm mitgeführtes Smartphone wurden von der Polizei einbehalten. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren.