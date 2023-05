Junger Mann bedroht und verletzt 61-Jährigen in Oberreut

Ein etwa 25-jähriger Mann hat am Dienstagabend einen 61-Jährigen bedroht und verletzt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein 61-jähriger Mann ist am Dienstag gegen 18.50 Uhr in der Otto-Wels-Straße in Oberreut von einem unbekannten jungen Mann zunächst bedroht und schließlich körperlich angegangen worden. Der Geschädigte hielt sich im Bereich der Tischtennisplatten hinter dem Gemeindezentrum auf, als eine lautstarke Personengruppe erschien, teilte die Polizei mit.

Ein etwa 25-jähriger Mann drohte dem 61-Jährigen aus der Gruppe heraus mit einem Messer. Daraufhin wollte der Geschädigte die Flucht ergreifen und stieg auf sein Fahrrad auf. Bevor er wegfahren konnte, wurde er von dem Unbekannten ins Gesicht geschlagen und stürzte daraufhin von seinem Rad.

Der Tatverdächtige entfernte sich gemeinsam mit der Personengruppe über ein naheliegendes Feld in Richtung Bulach. Sowohl durch den Schlag als auch durch den Sturz erlitt der 61-Jährige Verletzungen, sodass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Zeugen gesucht

Der unbekannte Tatverdächtige wurde als etwa 175 Zentimeter groß mit kräftiger Körperstatur und dunklen Haaren beschrieben. Der Mann soll etwa 25 Jahre alt sein und zum Tatzeitpunkt einen dunkelfarbenen Jogginganzug getragen haben.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter (07 21) 6 66 34 11 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.