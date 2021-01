Mit einem Messer wurde ein 24-Jähriger am frühen Samstagmorgen an der Haltestelle Oberreut Mitte verletzt.

In einer Mitteilung von der Polizei heißt es, dass der junge Mann gegen 03.30 Uhr an der Haltestelle stand und dort von einem Unbekannten angesprochen wurde. Unvermittelt stach der Unbekannte dann dem 24-Jährigen mit einem Messer in den Oberschenkel und flüchtete. Der Verletzte wurde nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die Fahndungsmaßnahmen konnte kurz darauf ein 41-Jähriger angetroffen werden, auf den die Personenbeschreibung zutraf. Bei der Überprüfung des Tatverdächtigen stellte sich heraus, dass dieser mit Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten dann noch eine geringe Menge Amphetamin sowie ein Taschenmesser.