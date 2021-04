Porschefahrer verursacht unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein Unfall

Ein 55-jähriger Porschefahrer muss mit mehreren Anzeigen rechnen. Am Unfallort hat die Polizei festgestellt, dass der Mann ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss am Steuer saß.

Ein 55-jähriger Autofahrer hat am Samstag gegen 16.15 Uhr in der Eugen-Geck-Straße in Oberreut einen vorbeifahrenden Wagen beschädigt. Nach Angaben der Polizei stand der Fahrer wohl unter Drogeneinfluss.

Demnach fuhr der Mann mit seinem Porsche rückwärts aus einer Parklücke und streifte einen vorbeifahrenden Audi. Während der Unfallaufnahme fiel auf, dass der 55-Jährige wohl unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Auch ein Drogenvortest verlief positiv.

Daraufhin durchsuchte die Polizei die Wohnung des Mannes. Dabei fand sie mehrere Gegenstände, die im Zusammenhang mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz stehen.

Außerdem stellten die Beamten fest, dass der Mann ohne Fahrerlaubnis unterwegs war.

Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 1.500 Euro.