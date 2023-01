Zeugen gesucht: Autofahrer flüchtet nach Unfall in Karlsruhe-Oberreut zu Fuß

Ein Unbekannter ist am Dienstag in Karlsruhe-Oberreut mit einem Auto kollidiert. Er ergriff die Flucht zu Fuß und ließ sein demoliertes Auto zurück.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Dienstag in Karlsruhe-Obereut Unfallflucht begangen.

Wie die Polizei mitteilte, missachtete der Audi-Fahrer gegen 12.30 Uhr zunächst die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos an der Kreuzung Otto-Wels-Straße/Pulverhausstraße.

Der 30-jährige Geschädigte folgte dem Unbekannten und beobachtete, wie er in einer Wendeschleife in der Albert-Braun-Straße in Oberreut mit einem geparkten Fahrzeug kollidierte. Der Audifahrer ergriff über die Grünfläche zunächst mit seinem verunfallten Auto die Flucht.

Audi-Kennzeichen war gestohlen

Dank einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der stark beschädigte Audi kurze Zeit später auf einem Parkplatz in der Rudolf-Breitscheid-Straße aufgefunden werden. Vom Fahrer fehlte allerdings jegliche Spur. Wie sich herausstellte, sei der Täter in Begleitung einer Frau gewesen. Sie stahlen sich zu Fuß von der Unfallstelle davon.

Der Unbekannte sei laut Angaben der Polizei etwa 1,70 Meter groß. Außerdem habe er dunkle Haare und einen Bart. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Trainingsanzug. Erste Ermittlungen ergaben, dass die an dem Audi angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet wurden.

Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion in Verbindung zu setzen.