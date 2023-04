Zeugen gesucht: Seniorin wird Handtasche in Karlsruhe-Oberreut geraubt

Einer Passantin ist am Freitagvormittag in Karlsruhe-Oberreut die Handtasche gestohlen worden. Die Polizei bittet um Hinweise zur Täterin.

Einer 83-Jährigen ist am vergangenen Freitagvormittag in Karlsruhe-Oberreut die Handtasche entrissen worden. Wie die Polizei mitteilte, gelang der Täterin die Flucht.

Die Seniorin hob gegen 9.30 Uhr in einer Bank-Filiale in der Otto-Wels-Straße Bargeld ab und kaufte in einem nahegelegenen Supermarkt ein. Als sie schließlich auf dem Heimweg war, näherte sich auf einem Fußweg hinter der genannten Bankfiliale gegen 9.50 Uhr eine Frau.

Die Unbekannte entriss der 83-Jährigen von hinten ihre Handtasche und flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung Bernhard-Lichtenberg-Straße. Das Opfer stürzte bei dem Überfall zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu.

Polizei findet Handtasche ohne Bargeld

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Handtasche im Umfeld des Überfalls aufgefunden werden. Allerdings fehlte Bargeld in vierstelliger Höhe. Die Täterin konnte nicht gefunden werden.

Die Unbekannte sei ungefähr 30 Jahre alt und zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß und habe dunkle Haare, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. Sie trug einen beigen Mantel mit Kapuze und Sportschuhe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen.