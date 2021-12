Zwei Männer in Karlsruhe-Oberreut durch Hund schwer verletzt

Ein 41-jähriger Mann war am Dienstagabend gegen 23 Uhr mit seinem Hund und einem befreundeten 47-Jährigen in einem Waldgebiet bei Karlsruhe-Oberreut spazieren.

Der Begleiter stolperte und fiel zu Boden. Der Neufundländer lief daraufhin auf den Mann zu und verletzte ihn an den Händen und im Gesicht, das berichtet die Polizei. Als der Hundehalter reagierte und seinen Hund an einen Baum festband, griff das Tier ihn ebenfalls an und verletzte ihn an Händen und Armen.

Laut Informationen der Polizei erlitten beide Männer schwere Verletzungen und mussten stationär im Krankenhaus behandelt werden. Der Hund wurde von der hinzugerufenen Polizeihundeführerstaffel der Tierrettung übergeben und anschließend in einem Tierheim untergebracht.