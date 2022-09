Wieso in Karlsruhe trotz Energiekrise nicht alle Bäder schließen

Die Hallenbäder werden im Winter fürs Schulschwimmen und den Vereinssport benötigt. Das Schulschwimmen kann zwar offenbar durch die Becken in Europa-, Fächer- und Weiherhofbad abgedeckt werden, für sämtliche Schwimmkurse und Vereinstrainings reichen die Kapazitäten in diesen drei Bädern aber nicht aus. Die Ortschaftsräte in Durlach und Grötzingen machten sich deshalb bereits für einen Weiterbetrieb aller Hallenbäder während der Energiekrise stark. Den Energiehahn komplett abdrehen, ist bei den Bädern ohnehin nicht möglich. Um größere Schäden und hohe Kosten für deren Reparatur zu vermeiden, müssen Bäder auch bei temporären Schließungen ohnehin in einem Stand-by-Betrieb gefahren werden.