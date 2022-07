Offenbar betrunken: Mann stürzt in Karlsruhe knapp 20 Meter in die Tiefe

Drei Männer haben in der Nacht zum Freitag einen Großeinsatz in der Karlsruher Innenstadt veranlasst. Ein 23-Jähriger ist dabei vom Dach gefallen und wurde stark verletzt.

Ein Mann ist am frühen Freitagmorgen vom Dach eines Mehrfamilienhauses in der Leopoldsstraße in Karlsruhe gestürzt.

Wie die Beamten mitteilten, waren sowohl die Polizei als auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz.

Drei junge Männer sind kurz nach 1 Uhr über ein Fenster auf das Hausdach geklettert. Alle drei seien dabei offenbar betrunken gewesen.

Polizei leistete erste Hilfe

Ein 23-Jähriger verlor anschließend auf dem nassen Untergrund sein Gleichgewicht, rutschte ab und fiel knapp 20 Meter in die Tiefe. Glücklicherweise bremsten ein im Innenhof gespanntes Netz und ein Wellblechdach seinen Sturz ab. Die Polizei leistete umgehend erste Hilfe.

Seine Begleiter wurden von der Feuerwehr durch eine Drehleiter gerettet und sicher zu Boden gebracht.

Mann hat mehrere Knochenbrüche

Der 23-Jährige hatte sich bei dem Sturz verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es wurden mehrere Knochenbrüche und eine Kopfplatzwunde diagnostiziert.