Ohne Hose und mit Matrosenhut: 34-Jähriger rastet in Karlsruhe aus

In ungewöhnlicher Montur hat ein Mann am Sonntagabend in Karlsruhe randaliert. Als die Polizei hinzukam, schlug er einen der Beamten ins Gesicht.

Nur mit Unterhose, T-Shirt und Matrosenhut bekleidet hat ein 34-Jähriger am Sonntagabend in Karlsruhe gewütet. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte der Mann im Innenhof eines Hauses in der Hans-Sachs-Straße mehrere Anwohner mit geballten Fäusten, nachdem diese ihn gebeten hatten, aus dem Innenhof zu verschwinden.

Die Anwohner retteten sich in das Haus und schlugen die Tür vor dem 34-Jährigen zu. Darüber verärgert schlug dieser auf die Tür ein und beschädigte sie.

Die herbeigerufenen Polizeibeamten trafen den Unruhestifter in unmittelbarer Nähe des Anwesens an und wollten ihn kontrollieren. Plötzlich holte er aus und schlug einen der Beamten mit der Faust ins Gesicht. Nur mit Hilfe weiterer Polizisten konnte der Angreifer gebändigt und am Boden fixiert werden.

Am heutigen Nachmittag wird der 34-Jährige dem Haftrichter vorgeführt. Der im Gesicht getroffene Polizeibeamte musste seinen Dienst vorzeitig beenden.