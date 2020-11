Free-Flow-Technik

Ohne Schranke und Ticket direkt ins Zirkel-Parkhaus in Karlsruhe

Moderne Zeiten bei der Parkraum-Bewirtschaftung in Karlsruhe: Wer im P+C-Parkhaus in der Innenstadt sein Auto abstellen will, muss nicht mehr anhalten und ein Ticket ziehen. Eine Kamera liest stattdessen das Kennzeichen ab, gezahlt werden kann online. Nach Ansicht von Experten ist das die Zukunft.