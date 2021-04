Open-Air an der Alb?

Warum ein Karlsruher Unternehmer mit seinem Kultur-Hilfsprojekt bei der Stadt auf Granit beißt

„Das Fest“, das große Karlsruher Sommerfestival, fällt wegen Corona zum zweiten Mal aus. Da will ein findiger Karlsruher in den Zeiten der Pandemie wenigstens ein dauerhaftes Festchen an der Alb etablieren. Was hat die Stadt gegen den Plan?