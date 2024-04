In der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai wird traditionell Schabernack getrieben. Doch wer Streiche spielen will, sollte aufpassen. Nicht alles ist erlaubt. Rechtsanwalt Claudio La Malfa klärt auf.

In der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai wird traditionell Schabernack getrieben. Doch wer anderen am 1. Mai Streiche spielen möchte, sollte aufpassen. Nicht alles ist erlaubt.

Auch die Polizei mahnt: Maischerze sind erlaubt, Straftaten nicht. Auch die Nacht zum 1. Mai sei kein „Ausnahmetag“, an dem die Polizei ein Auge zudrücke. Ganz im Gegenteil, die Polizei ist auch in diesem Jahr wieder verstärkt unterwegs.

Doch was gilt noch als Scherz? Und was ist schon eine Straftat? Rechtsanwalt Claudio La Malfa aus Emmendingen nimmt im BNN-Gespräch gängige 1.-Mai-Streiche unter die Lupe.

Blitzer abkleben

„Einen Gegenstand, der mir nicht gehört, darf ich nicht verändern. Ob ich den Blitzer abklebe oder Grafiti draufsprühe, macht keinen Unterschied. Es bleibt bei einer Sachbeschädigung“, sagt Anwalt Claudio La Malfa. Wer eine Sache beschädigt, dem droht eine Geld- oder Freiheitsstrafe. Auch, wenn man das Klebeband theoretisch einfach abnehmen könnte.

Laut OLG genügt es, wenn die Sache nicht mehr genutzt werden kann, erklärt der Fachanwalt für Verkehrsrecht. Auch wenn sie nicht dauerhaft unbrauchbar ist. La Malfa: „Sobald das Gerät, die Aufgabe, die es erfüllen soll, nicht mehr erledigen kann, handelt es sich um eine Sachbeschädigung.“

Ortsschild verändern oder abmontieren

Wer ein Ortsschild mitnimmt, macht sich gleich doppelt strafbar. Neben der Sachbeschädigung ist das ein Diebstahl einer fremden, beweglichen Sache. „Und jetzt Achtung, bei Ortsschildern droht noch ein ganz bestimmter Tatbestand. Und zwar der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr“, warnt La Malfa. Was bedeutet das? Das heißt, wer eine Anlage (dazu zählt ein Ortsschild) verändert oder wegnimmt, macht sich strafbar. Denn ein Ortsschild ist automatisch auch ein Zeichen, dass es ab hier nur mit Tempo 50 weitergeht.

„Wer ein Ortsschild klaut, hat also in den Straßenverkehr eingegriffen, weil die Regelung der Geschwindigkeitsbeschränkung dadurch weggenommen wurde. Und wenn es zu einem tödlichen Unfall deswegen kommt, droht eine Haftstrafe.“

Wie sieht es mit Fantasienamen aus? Das Ortsschild bleibt da, aber auf einmal steht ein anderer Ortsname drauf. La Malfa: „Wenn es klar ist, dass es sich um einen Scherz handelt und das gelbe Schild noch als Tempo-50-Signal zu erkennen ist, handelt es sich hier nur um eine Sachbeschädigung.“

„Fake“-Blitzer an der Straße anbringen

Auch ein Blitzer aus Pappe kann gefährlich sein. Bremst zum Beispiel ein Autofahrer aus Schreck und das Auto hintendran fährt deswegen auf, hat der Aufsteller des Fake-Blitzers in den Straßenverkehr eingegriffen. Wichtig ist aber auch, wo die Attrappe steht. „Wenn ich mir die Attrappe auf mein Privatgrundstück stelle, dann dürfte im Zweifel nichts passieren“, so der Anwalt. Nicht so, wenn der Fake-Blitzer direkt an der Straße steht.

Mülltonnen bemalen

Der Gesetzgeber unterscheidet bei der Sachbeschädigung nicht zwischen Hauswand, Mülltonne oder Auto, erklärt der Jurist. „Nur die Strafe ist geringer, weil die Mülltonne eben nicht so viel wert ist, wie das Auto“, sagt Claudio La Malfa.

Plakat mit Falschinformation

„Etwas, was eklatant erkennbar als Scherz gemeint ist, kann keine Strafbarkeit sein“, gibt der Jurist Entwarnung. „Es kommt darauf an, was ich draufschreibe. Wenn ich schreibe, Rathaus zu verkaufen, ist das in Ordnung. Das Rathaus kann nicht verkauft werden. Oder Klinik abzugeben - das ist keine Strafbarkeit.“