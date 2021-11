23-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss gegen Auto in Karlsruhe

Ein 23-jähriger Autofahrer hat am Montagabend unter Drogeneinfluss einen Unfall in der Karlsruher Oststadt verursacht. Er fuhr gegen ein geparktes Auto.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 23-Jährige am Montagabend gegen einen geparkten BMW in der Lachnerstraße in der Karlsruher Oststadt. Zuvor war der Autofahrer einer Streife des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz aufgefallen, als er bereits beim Abbiegen einen Bordstein touchiert hatte.

Bei der Kontrolle durch die Beamten wirkte der Mann unruhig und nervös. Ein Drogenvortest fiel positiv aus. Ihm wurde auf der Dienststelle daher eine Blutprobe entnommen.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen durfte der 23-Jährige die Wache wieder verlassen. Der von ihm verursachte Gesamtsachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.