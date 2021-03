Tankstelle der Haid-und-Neu-Straße

50-Jähriger bedroht 47-Jährigen mit Messer nach einem Streit in der Oststadt

Zwei Männer sind am Samstag an einer Tankstelle aneinandergeraten. Dabei kam ein Messer und ein Reizstoff-Sprühgerät in Einsatz. Die Polizei nahm einen der Männer fest.