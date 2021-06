66-Jähriger in Karlsruhe vermisst: Kriminalpolizei bittet um Hinweise

In Karlsruhe wird seit Mittwoch der 66-jährige Christian Hoerweg vermisst. Die Kriminalpolizei bitte um Hinweise.

Zuletzt in der Oststadt gesehen

Der letzte bekannte Aufenthaltsort des Vermissten war am Mittwochmorgen die Wohnung seiner Lebensgefährtin in der Karlsruher Oststadt gewesen, wie es in einer Mitteilung der Polizei vom Freitag heißt. Seitdem er diese gegen acht Uhr verließ, um spazieren zu gehen, ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Nach Angaben seiner Lebensgefährtin ist der 66-Jährige suizidgefährdet. Er wohnt eigentlich in München, führt aber seit einigen Monaten eine Fernbeziehung mit der Frau aus der Karlsruher Oststadt.

Nach Angaben der Polizei könnte Hoerweg mit seiner A-Klasse von Mercedes-Benz mit dem Kennzeichen M – CH 6699 unterwegs sein. An der Heckklappe des Wagens ist ein Fahrradträger montiert.

Die Fahndung der Kriminalpolizei ist bisher ergebnislos geblieben – sowohl in Karlsruhe als auch in München. Die Beamten bitten daher um Hinweis aus der Bevölkerung.

Beschreibung des Vermissten

In der Mitteilung der Polizei wird der Vermisste wie folgt beschrieben:

66 Jahre alt

etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß

dunkelblondes, graumeliertes, halblanges Haar.

schlank

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum Aufenthalt von Christian Hoerweg machen können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (07 21) 6 66 55 55 zu melden.