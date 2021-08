Haruka Maekawa sollte eigentlich in die Fußstapfen ihrer Eltern treten und Lehrerin werden. Die junge Frau schlägt jedoch einen ganz anderen Weg ein. Sie zieht für die Ausbildung zur Floristin extra aus Japan nach Deutschland.

Ausbildung in Baden

Haruka Maekawa bindet einen Strauß Blumen. Sie steckt die Stiele behutsam zusammen und achtet ganz genau darauf, dass die lila und rosafarbenen Rosen alle zur Geltung kommen. Die 27-Jährige hat ihre Ausbildung zur Floristin bei Steinbach Floristik in der Oststadt mit Bravour gemeistert. Dafür ist die junge Frau extra aus Japan hergezogen. Ihre Freunde und Familie hat sie erst mal hinter sich lassen müssen.

„Ich wollte unbedingt in Europa Floristin lernen, anfangs war ich jedoch noch ziemlich planlos, wohin die Reise genau geht“, sagt sie. Sie hatte zwischenzeitlich auch überlegt, nach Italien oder Frankreich zu ziehen. Das duale System der Ausbildungen in Deutschland, also die Mischung aus Theorie und Praxis, habe sie jedoch überzeugt, erzählt sie.

Maekawa hat sich bei Unternehmen in München und Karlsruhe beworben. Letztendlich ist die gebürtige Japanerin dann in der Fächerstadt gelandet und fühlt sich dort auch pudelwohl. In knapp drei Monaten hat sie Deutsch gelernt – quasi im Schnelldurchlauf. Auch wenn die Grammatik noch nicht ganz sitzt, beschreibt sie detailliert ihre Geschichte.