Auto fährt in Karlsruher Oststadt Fußgänger an

Ein Fußgänger hat sich bei einem Sturz in der Karlsruher Oststadt am Mittwoch verletzt. Er ging zu Boden, weil ihn ein fahrendes Auto berührt hatte. Die Polizei sucht nun Zeugen, da das Auto nach dem Unfall weiterfuhr.

Ein Verkehrsunfall mit einer anschließenden Unfallflucht hat sich am frühen Mittwochmorgen in der Striederstraße in der Karlsruher Oststadt ereignet.

Laut Polizeiangaben wollte ein Fußgänger gegen 5 Uhr eine Ampel bei einem Supermarkt überqueren, als ihn der Außenspiegel eines vorbeifahrenden Autos berührte. Dadurch stürzte der Mann zu Boden und verletzte sich dabei.

Das Auto fuhr anschließend einfach davon. Nachdem Unfall suchte der Verletzte selbständig ein Krankenhaus auf.

Der Vorfall wurde der Polizei im Nachhinein gemeldet. Diese bittet nun mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (07 21) 94 48 40 zu melden.