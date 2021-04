Polizei sucht Zeugen

Autofahrer verletzt 13-Jährigen bei Verkehrsunfall in Karlsruhe schwer und fährt davon

Ein 13-jähriger Junge hat sich am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Karlsruhe schwer verletzt. Ein Autofahrer fuhr den Jungen, der bei grün über die Straße ging, an.