Autofahrer verursacht in Karlsruher Oststadt Unfall auf Parkplatz und flüchtet

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Karlsruher Oststadt beim Rangieren einen anderen Wagen beschädigt und ist anschließend geflohen. Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Ein bislang Unbekannter Autofahrer hat am Dienstag zwischen 16 und 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Karlsruher Oststadt einen Unfall verursacht und ist anschließend weitergefahren. Wie die Polizei angibt, beschädigte der Fahrer wohl beim Rangieren auf dem Parkplatz in der Käppelestraße einen geparkten gelben Volkswagen Arteon. Anschließend flüchtete er, ohne sich um den angerichteten Schaden von geschätzten 2.000 Euro zu kümmern.

Zeugen des Unfalls oder Personen die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Rufnummer (07 21) 4 90 70 in Verbindung zu setzen.