Polizei sucht Zeugen

Autounfall im Karlsruher Oststadtkreisel: 69-Jähriger missachtet Vorfahrt

Zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten ist es am Montagnachmittag in der Karlsruher Oststadt gekommen, als ein 69-Jähriger Autofahrer die Vorfahrt beim Einfahren in den Oststadtkreisel missachtete.