Bargeld gestohlen: Diebe brechen in Karlsruher Heinrich-Meidinger-Schule ein

Unbekannte sind zuletzt in die Heinrich-Meidinger-Schule in der Karlsruher Oststadt eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Langfinger haben sich in den vergangenen Wochen vor dem Montag in der Heinrich-Meidinger-Schule in der Oststadt zu Schaffen gemacht. Wie die Polizei informierte, gelangten die Diebe vermutlich über ein offenes Fenster in das Gebäude.

Sie hätten die Tür zum Schulsekretariat aufgehebelt und Bargeld gestohlen, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. Wer Hinweise zu dem Vorfall hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.