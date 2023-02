20 Verdachtsfälle in der Region

Karlsruher Club Substage warnt Gäste vor K.o.-Tropfen – mindestens ein Vorfall

Viel zu lange habe man das Problem der K.o.-Tropfen in Deutschland ignoriert, sagt ein in Karlsruhe bekannter DJ. Ein Liveclub in der Stadt hat mit den Substanzen nun schlechte Erfahrungen gemacht.