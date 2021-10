Ideenwettbewerb „Make Tomorrow New“

Karlsruher Ingenieur will die Wasserversorgung in Entwicklungsländern verbessern

„Das Wasser soll zu den Menschen in den Entwicklungsländern kommen und nicht andersrum“, lautet das Vorhaben von David Walter aus Karlsruhe. Er arbeitet an einem Wasserversorgungsprojekt, das zunächst in Vietnam realisiert werden soll.