Der Wettbewerb lief sehr gut, allerdings hat es nicht für den großen Gewinn gelangt. Es gab am Ende keine genaue Platzierung, also ob Platz zwei oder drei. Das Feedback vom Publikum nach dem Pitch war aber grandios. Die Jury meinte im Anschluss, bei mir hatten sie das Gefühl, dass ich mit meinem Background und da wo ich mit meinem Vorhaben bereits stehe, nicht mehr ganz so viel Unterstützung brauche wie die anderen. Sie hatten eher das Gefühl, dass ich „das Ding auch so zum Erfolg führen kann“. Es blieb daher also bei einem Gewinn von dennoch 70.000 Euro.