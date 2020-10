Die Karlsruher Herbstmess’ macht auch im Kleinformat Spaß

Elektrische bunte Lichter flackern wie verrückt vor dem Zaun, der die Herbstmess’ diesmal im Süden abgrenzt. Dort dreht sich am letzten Tag des coronagerecht verkleinerten Vergnügungsparks auf dem Messplatz in der Oststadt der Breakdancer. Daneben steigen sieben junge Frauen und ein Gleichaltriger in die Großschaukel. Rucksäcke und Taschen übernimmt ein Aufpasser. Los geht’s!

Als helle Stimmen kreischen, bleiben große und kleine Schlenderer stehen und gucken staunend zu. Das mächtige Fahrgeschäft hat zur Wochenmitte das Riesenrad abgelöst. Seither ist es der neue Magnet der Vorsichts-Version des traditionsreichen Herbstrummels. Die sechs Arme des Fahrgeschäfts drehen sich, die Gondeln schwingen hoch und immer höher, über die Waagerechte hinaus. Haare fliegen, Beine strampeln.